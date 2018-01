„FT”: Polska i Węgry kontra UE. „Budapeszt korzysta na słabości Warszawy”

– Wierzę, że możemy wspólnie korzystnie wpłynąć na Europę, jako narody myślące w sposób podobny – powiedział Mateusz Morawiecki. Premier Węgier Viktor Orbán przewidział, że w roku 2018 odbędą się „ogromne bitwy” przeciwko wartościom prezentowanym przez wielokulturową Europę Zachodnią. – Nie chcemy żyć w imperium, ale sojuszu wolnych narodów – oznajmił polityk. Szef rządu Węgier nazwał politykę migracyjną UE „spektakularną porażką” i stwierdził, że nasz kontynent może być silny tylko „zachowując kulturę chrześcijańską”.

Według „Financial Times” Polska i Węgry postanowiły połączyć siły przeciwko nałożeniu na nasz kraj sankcji za przeprowadzone reformy sądownictwa, które Bruksela widzi jako „poważne naruszenie rządów prawa”. „Oba kraje chcą wejść w sojusz, aby postawić się Unii, jest to coś czego nigdy wcześniej nie zaobserwowano” – stwierdziła Heather Grabbe z Open Society European Policy Institute w rozmowie z dziennikiem. „Oczywiście, członkowie zawsze formowali swoje grupy, ale ich cel służył pogłębieniu integracji we wspólnocie. W tej chwili po raz pierwszy mamy do czynienia z państwami, które odrzucają wspólną politykę migracyjną oraz dzielenie się obowiązkami w ramach Unii” – oceniła Grabbe.

Zdaniem Viktora Orbána, „Europa Środkowa stoi o własnych siłach, pełni rolę czynnika stabilizującego w Europie i chce mieć swój wkład w debacie o przyszłości Unii”. Wojciech Przybylski z redakcji Visegrad Insight, cytowany przez „Financial Times”, zaobserwował jednak, że „w sprawie kryzysu migracyjnego postawa Węgier zdominowała perspektywę lokalną, a obecnie Budapeszt korzysta na słabości Polski. „Wizyta Morawieckiego pogłębiła zależność Warszawy od Orbána, Polska potrzebuje go do ochrony przed UE” – ocenił redaktor przypominając, że zeszłym miesiącu Orbán zapowiadał, że „nie warto wszczynać przeciwko Polsce postępowania, ponieważ nie ma szans na sankcje” . „Węgry będą wspierać Polskę i utworzą blokadę, której nikt nie obejdzie” – dodał.