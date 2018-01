Policja szuka gwałciciela z przegryzionym penisem. Apeluje do szpitali o pomoc

Do gwałtu doszło w prowincji Mpumalanga, w okolicach miasta White River. Dwóch mężczyzn zabrało do samochodu ciężarną kobietę z pięcioletnim dzieckiem, która chciała się dostać do kliniki. Po drodze zjechali z drogi i zatrzymali się w krzakach, gdzie zgwałcili pasażerkę na oczach syna.

Na początku, przestępcy zagrozili kobiecie pistoletem. Podczas gwałtu ofiara broniła się i udało jej się przegryźć jednemu z napastników intymną część ciała. Według jej zeznań, po zranieniu gwałciciela obaj mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia. Obecnie poszukuje ich policja.

– Apelujemy do wszystkich placówek medycznych, jeżeli trafi do was mężczyzna z przegryzionym narządem płciowym należy ten fakt zgłosić funkcjonariuszom – ogłosiła policja w prowincji Mpumalanga.