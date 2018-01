Trump ogłosił „fake newsy 2017 roku”. Wśród nich jest wiadomość o Polsce

„Rok 2017 zasłynął jako okres stronniczości w mediach oraz podawania zupełnie nieprawdziwych informacji. Według zebranych danych, niemal 90 proc. wiadomości prezentowanych w środkach masowego przekazu na temat prezydenta Donalda Trumpa jest negatywnych” – czytamy na stronie internetowej Krajowego Komitetu Partii Republikańskiej, która opublikowała wyniki konkursu na „Fake News 2017 roku”.

Ranking zawiera 11 nieprawdziwych informacji podanych przez telewizję CNN, ABC News, dziennik „Washington Post”, „New York Times”, oraz tygodnik „Newsweek”. Pierwsze miejsce zajmuje informacja „NY Times” nosząca tytuł: „Paul Krugman twierdzi, że sytuacja gospodarcza nigdy się nie poprawi przez rządy Trumpa”. Aż cztery pozycje zajęły wiadomości pochodzące z CNN. Stacja ta wielokrotnie była krytykowana przez lidera Stanów Zjednoczonych za stronniczość oraz rozpowszechnianie „fake newsów” na jego temat.

Ósme miejsce zajęła wiadomość z „Newsweeka”. „Gazeta podała fałszywą informację, że polska pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda nie podała ręki Donaldowi Trumpowi” – czytamy w rankingu. W sprawie zabrał głos na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

„Donald Trump po raz kolejny podkreślił siłę fałszywych informacji. Dziękujemy. Musimy kontynuować walkę z tym zjawiskiem, którego Polska w szczególności doświadcza. Wielu europejskich a nawet amerykańskich polityków buduje własne opinie o naszym kraju na nieustającym przepływie »fake newsów«” – napisał Andrzej Duda.

Trump już podczas kampanii wyborczej w 2016 roku podkreślał, że media są do niego negatywnie nastawione. Ostatnie miejsce w rankingu poświęcono całości materiałów dotyczących śledztwa na temat domniemanego powiązania lidera USA oraz jego otoczenia z Moskwą. Proces nazwano „prawdopodobnie największym oszustwem w historii Ameryki”. Zdaniem Trumpa, rozwiązanie problemu „fake newsów” to bezpośrednie informowanie za pomocą portali społecznościowych o swoich krokach, m.in. stąd bierze się wysoka aktywność prezydenta na Twitterze. Polityk skrytykował również niedawno wydaną książkę o nim pt. „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, autorstwa Michaela Wolffa, jako prezentującą nieprawdziwe informacje.