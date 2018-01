Trump sprzeciwia się aborcji i staje murem za „prawem do życia”

– Marsz dla Życia to ruch zrodzony z miłości. Miłujecie swoje rodziny, swoich sąsiadów, nasz kraj. Kochacie każde dziecko urodzone i nienarodzone, wierzycie, że każde życie jest święte, że każde dziecko jest cennym darem od Boga – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w przemówieniu skierowanym do uczestników corocznego, 45. antyaborcyjnego Marszu dla Życia. Przemawiając w Ogrodzie Różanym przy Białym Domu zadeklarował także, że jego administracja zawsze będzie bronić "prawa do życia". Przemówienie Trumpa było na żywo transmitowane na błoniach National Mall w Waszyngtonie, gdzie zgromadzili się uczestnicy marszu.