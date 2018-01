Meghan Markle zerwie z brytyjską tradycją. „To przejaw zaangażowania w walkę o prawa kobiet”

Meghan Markle po raz kolejny zadziwiła brytyjską opinię publiczną. Narzeczona księcia Harry'ego zapowiedziała, że podczas ceremonii ślubnej wygłosi specjalne przemówienie, w którym chce m.in. podziękować królowej Elżbiecie oraz wszystkim tym, którzy wspierali parę. Zdecydowana część jej monologu ma być poświęcona księciu Harry'emu. – Chcę mieć szansę, aby podziękować wszystkim, którzy wspierali nasz związek. Chcę także podziękować mojemu mężowi, dlatego chcę wygłosić to przemówienie – tłumaczyła.

Wygłaszanie przemówień przez pannę młodą podczas ślubu to dla Brytyjczyków nowość, ponieważ zgodnie z tradycją rolę tą pełnią mężczyźni. Do tej pory, zadanie wygłoszenia przemówienia zgodnie z protokołem należało do obowiązków ojca panny młodej lub drużby pana młodego. Jednak jak podaje The Telegraph, opinia publiczna dobrze przyjęła deklarację Meghan Markle traktując ją jako przejaw zaangażowania w walkę o prawa kobiet i równouprawnienie.

Markle mówiła również, że jej ślub z księciem Harry'm ma łączyć w sobie nowoczesne wzorce z królewską tradycją, dlatego też ślub odbędzie się w sobotę, a niej to bywało do tej pory, w ciągu tygodnia.

Ślub Meghan i Harry'ego

Pod koniec listopada Pałac Kensington ogłosił na Twitterze zaręczyny księcia Harry'ego z amerykańską aktorką Meghan Markle. Pałac Kensington poinformował, że para weźmie ślub w Kaplicy św. Jerzego na zamku królewskim w Windsorze. W tym miejscu ślub brali m.in. kuzyn Harry'ego Peter Philips i Autumn Kelly, a także książę Karol i Camila Parker-Bowles. Ceremonia jest planowana na 19 maja 2018 roku. Przed uroczystością Markle, która jest protestantką, ma zostać ochrzczona w obrządku anglikańskim. Ponadto, narzeczona księcia Harry'ego zdecydowała się na zmianę obywatelstwa. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie zakończy się cała procedura, ponieważ zgodnie z brytyjskim prawem może ona trwać nawet kilka lat.

