Pjongczang 2018. Terminarz startów Polaków

Już za tydzień rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang. Wcześniej odbędą się treningi i kwalifikacje przed konkursem skoków narciarskich. Przedstawiamy daty i godziny startów Polaków podczas Igrzysk w Korei Południowej.

Do Korei poleci 62 naszych olimpijczyków. Wystąpią w 12 dyscyplinach. W kilku z nich mamy szanse na medale. Do faworytów zaliczają się polscy skoczkowie, którzy mają realną szansę na podium w konkursie drużynowym. O krążek w zmaganiach indywidualnych powalczy Kamil Stoch. Jednak dobry wynik może wywalczyć każdy z kadry naszych skoczków. Kibice liczą również na dobre występy Zbigniewa Bródki, który będzie chorążym polskiej kadry, w łyżwiarstwie szybkim oraz Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich. Igrzyska potrwają od 9 do 25 lutego.

Program startów Polaków

7. luty

skoki narciarskie, godz. 3.00 – trening na skoczni normalnej [Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

skoki narciarskie, godz. 11.00 – trening na skoczni normalnej [Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

8. luty

skoki narciarskie, godz. 3.00 – trening na skoczni normalnej [Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

skoki narciarskie, godz. 12.15 – seria próbna na skoczni normalnej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła] skoki narciarskie, godz. 13.30 – kwalifikacje na skoczni normalnej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

9.luty

ceremonia otwarcia, godz. 12.00

10. luty

biegi narciarskie, godz. 8.15 – bieg łączony na 15 km kobiet [Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Martyna Galewicz, Ewelina Marcisz]

short track, godz. 11.00 – 500 m kobiet [Natalia Maliszewska, Magdalena Warakomska]

saneczkarstwo, godz. 11.10 – jedynki mężczyzn [Maciej Kurowski, Mateusz Sochowicz]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 12.00 – 3000 m kobiet [Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Karolina Bosiek]

biathlon, godz. 12.15 – sprint kobiet [MAX. 4 – Weronika Nowakowska, Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik, Monika Hojnisz, Kamila Żuk]

skoki narciarskie, godz. 12.20 – seria próbna na skoczni normalnej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła] skoki narciarskie, godz. 13.35 – konkurs na skoczni normalnej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

11. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 3.00 – zjazd mężczyzn [jedna kwalifikacja dla kraju]

biegi narciarskie, godz. 7.15 – bieg łączony na 30 km mężczyzn [Maciej Staręga, Dominik Bury]

saneczkarstwo, godz. 10.50 – jedynki mężczyzn [Maciej Kurowski, Mateusz Sochowicz]

biathlon, godz. 12.15 – sprint mężczyzn [Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec]

12. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 2.15 – slalom gigant kobiet [Martyna Gąsienica-Daniel]

narciarstwo alpejskie, godz. 5.45 – slalom gigant kobiet [ew. Martyna Gąsienica-Daniel]

biathlon, godz. 11.10 – bieg pościgowy kobiet [MAX. 4 – Weronika Nowakowska, Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik, Monika Hojnisz, Kamila Żuk]

saneczkarstwo, godz. 11.50 – jedynki kobiet [Natalia Wojtuściszyn, Ewa Kuls-Kusyk]

biathlon, godz. 13.00 – bieg pościgowy mężczyzn [Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 13.30 – 1500 m kobiet [Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Luiza Złotkowska]

13. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 3.30 – superkombinacja mężczyzn [jedna kwalifikacja dla kraju]

narciarstwo alpejskie, godz. 7.00 – superkombinacja mężczyzn [jedna kwalifikacja dla kraju]

biegi narciarskie, godz. 9.30 – sprint kobiet i mężczyzn eliminacje [Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Martyna Galewicz, Ewelina Marcisz, Maciej Staręga, Dominik Bury]

short track, godz. 11.00 – 500 m kobiet [ew. Natalia Maliszewska, Magdalena Warakomska]

saneczkarstwo, godz. 11.30 – jedynki kobiet [Natalia Wojtuściszyn, Ewa Kuls-Kusyk]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 12.00 – 1500 m mężczyzn [Zbigniew Bródka, Jan Szymański, Konrad Niedźwiecki]

biegi narciarskie, godz. 12.00 – sprint kobiet i mężczyzn finały [ew. Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Martyna Galewicz, Ewelina Marcisz, Maciej Staręga, Dominik Bury]

14. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 2.15 – slalom kobiet [Maryna Gąsienica-Daniel]

narciarstwo alpejskie, godz. 5.45 – slalom kobiet [ew. Maryna Gąsienica-Daniel]

kombinacja norweska, godz. 7.00 – skoki indywidualne na skoczni normalnej mężczyzn [Adam Cieślar, Szczepan Kupczak, Paweł Słowiok, Wojciech Marusarz]

kombinacja norweska, godz. 9.45 – bieg na 10 km mężczyzn [Adam Cieślar, Szczepan Kupczak, Paweł Słowiok, Wojciech Marusarz]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 11.00 – 1000 m kobiet [Natalia Czerwonka]

skoki narciarskie, godz. 12.00 – trening na skoczni dużej [Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

biathlon, godz. 12.05 – bieg indywidualny kobiet [MAX. 4 – Weronika Nowakowska, Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik, Monika Hojnisz, Kamila Żuk]

saneczkarstwo, godz. 12.20 – dwójki mężczyzn [Wojciech Chmielewski/Jakub Kowalewski]

15. luty

snowboard, godz. 3.00 – cross mężczyzn [Mateusz Ligocki]

narciarstwo alpejskie, godz. 3.00 – supergigant mężczyzn [jedna kwalifikacja dla kraju]

snowboard, godz. 5.30 – cross mężczyzn [ew. Mateusz Ligocki]

biegi narciarskie, godz. 7.30 – bieg na 10 km stylem dowolnym kobiet [Sylwia Jaśkowiec, Martyna Galewicz, Ewelina Marcisz]

biathlon, godz. 12.00 – bieg indywidualny mężczyzn [Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec]

skoki narciarskie, godz. 12.00 – trening na skoczni dużej [Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

saneczkarstwo, godz. 13.30 – sztafeta [reprezentacja Polski

16. luty

snowboard, godz. 2.00 – cross kobiet [Zuzanna Smykała]

snowboard, godz. 4.15 – cross kobiet [ew. Zuzanna Smykała]

biegi narciarskie, godz. 7.15 – bieg na 15 km stylem dowolnym mężczyzn [Maciej Staręga, Dominik Bury]

skoki narciarskie, godz. 12.15 – seria próbna na skoczni dużej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

skoki narciarskie, godz. 13.30 – kwalifikacje na skoczni dużej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

17. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 3.00 – supergigant kobiet [Maryna Gąsienica-Daniel]

biegi narciarskie, godz. 10.30 – sztafeta 4x5 km kobiet [reprezentacja Polski]

short track, godz. 11.00 – 1500 m kobiet [Magdalena Warakomska]

biathlon, godz. 12.15 – bieg masowy kobiet [MAX. 4 – Weronika Nowakowska, Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik, Monika Hojnisz, Kamila Żuk]

skoki narciarskie, godz. 12.15 – seria próbna na skoczni dużej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

skoki narciarskie, godz. 13.30 – konkurs na skoczni dużej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

18. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 2.15 – slalom gigant mężczyzn [jedna kwalifikacja dla kraju]

narciarstwo alpejskie, godz. 5.45 – slalom gigant mężczyzn [ew. jedna kwalifikacja dla kraju]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 12.00 – 500 m kobiet [Kaja Ziomek]

skoki narciarskie, godz. 12.00 – trening na skoczni dużej [Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

bobsleje, godz. 12.05 – dwójka mężczyzn [Mateusz Luty/Grzegorz Kossakowski]

biathlon, godz. 12.15 – bieg ze startu wspólnego mężczyzn [Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec]

19. luty

łyżwiarstwo figurowe, godz. 2.00 – pary taneczne [Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriew]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 12.00 – 500 m mężczyzn [Artur Nogal, Piotr Michalski, Artur Waś]

bobsleje, godz. 12.15 – dwójka mężczyzn [Mateusz Luty/Grzegorz Kossakowski]

skoki narciarskie, godz. 12.15 – seria próbna na skoczni dużej [MAX. 4 – Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła]

skoki narciarskie, godz. 13.30 – konkurs drużynowy na skoczni dużej [reprezentacja Polski]

20. luty

łyżwiarstwo figurowe, godz. 2.00 – pary taneczne [Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriew]

short track, godz. 11.00 – 1000 m kobiet [Magdalena Warakomska] short track, godz. 11.00 – 500 m mężczyzn [Bartosz Konopko]

kombinacja norweska, godz. 11.00 – skoki indywidualne na skoczni dużej [Adam Cieślar, Szczepan Kupczak, Paweł Słowiok, Wojciech Marusarz] biathlon, godz. 12.15 – sztafeta mieszana [reprezentacja Polski]

kombinacja norweska, godz. 13.45 – bieg na 10 km mężczyzn [Adam Cieślar, Szczepan Kupczak, Paweł Słowiok, Wojciech Marusarz]

21. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 2.15 – zjazd kobiet [Maryna Gąsienica-Daniel]

biegi narciarskie, godz. 9 – sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn [reprezentacja Polski]

biegi narciarskie, godz. 11 – sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn [ew. reprezentacja Polski]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 12 – wyścig drużynowy kobiet [reprezentacja Polski]

22. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 2.15 – slalom mężczyzn [jedna kwalifikacja dla kraju]

snowboard, godz. 4.00 – slalom gigant równoległy kobiet [Weronika Biela, Aleksandra Król, Karolina Sztokfisz]

narciarstwo alpejskie, godz. 5.45 – slalom mężczyzn [jedna kwalifikacja dla kraju]

kombinacja norweska, godz. 8.30 – skoki drużynowe na skoczni dużej mężczyzn [reprezentacja Polski]

short track, godz. 11.00 – 1000 m kobiet [ew. Magdalena Warakomska]

short track, godz. 11.00 – 1000 m mężczyzn [ew. Bartosz Konopko]

kombinacja norweska, godz. 11.20 – sztafeta 4x5 km mężczyzn [reprezentacja Polski]

biathlon, godz. 12.15 – sztafeta kobiet [reprezentacja Polski]

23. luty

narciarstwo alpejskie, godz. 3.00 – kombinacja kobiet [Maryna Gąsienica-Daniel]

narciarstwo dowolne, godz. 3.30 – ski cross kobiet [Karolina Riemen-Żerebecka]

narciarstwo dowolne, godz. 5.15 – ski cross kobiet [ew. Karolina Riemen-Żerebecka]

narciarstwo alpejskie, godz. 6.30 – kombinacja kobiet [Maryna Gąsienica-Daniel]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 11.00 – 1000 m mężczyzn [Konrad Niedźwiecki, Sebastian Kłosiński, Piotr Michalski]

24. luty

bobsleje, godz. 1.30 – czwórka mężczyzn [Mateusz Luty/Grzegorz Kossakowski/Łukasz Miedzik/Krzysztof Tylkowski]

snowboard, godz. 4.00 – slalom gigant równoległy kobiet [ew. Polki]

biegi narciarskie, godz. 6.00 – bieg na 50 km stylem klasycznym mężczyzn [Maciej Staręga, Dominik Bury]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 12.00 – bieg masowy kobiet [Magdalena Czyszczoń]

łyżwiarstwo szybkie, godz. 12.00 – bieg masowy mężczyzn [Konrad Niedźwiecki]

25. luty

bobsleje, godz. 1.30 – czwórka mężczyzn [Mateusz Luty/Grzegorz Kossakowski/Łukasz Miedzik/Krzysztof Tylkowski]

biegi narciarskie, godz. 7.15 – bieg na 30 km stylem klasycznym kobiet [Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Ewelina Marcisz, Martyna Galewicz

ceremonia zamknięcia, godz. 12.00.