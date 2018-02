Negujący Holokaust neonazista może zostać republikańskim kandydatem do Kongresu

Art Jones stara się o otrzymanie nominacji na kongresmena ze stanu Illinois. Obecnie jest jedynym kandydatem Republikanów w trzecim dystrykcie Illinois, który obejmuje część Chicago i uznawany jest za prawdziwą twierdzę Demokratów. Politycy GOP są tutaj tak niepopularni, że nie próbują nawet rzucać wyzwania rywalom. Jones nie ma jednak wiele do stracenia, ponieważ nawet w łonie własnej partii trudno mu o zgromadzenie odpowiedniego poparcia.

Jones, Trump i „żydowskie hordy”

O tym dość charakterystycznym polityku robi się głośno od skandalu do skandalu. Przed 10 miesiącami na przykład nagrano jego wypowiedź na wiecu neonazistów w Kentucky, gdzie zażarcie krytykował republikańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Jones posunął się nawet to nazwania głowy państwa s„ukin***synem, który otacza się hordami Żydów”. Atakował też rodzinę Trumpa – konkretnie Jareda Kushnera, którego nazywał „gnojkiem”. Na tym samym wiecu nazwał prezydenta zdrajcą i deklarował, że żałuje 180 dolarów wypłaconych z własnej kieszeni na billboardy wzywające do budowy muru na granicy z Meksykiem.

Przyjaciel nazistów i białych supremacjonistów

„Chicago Sun-Times” przypomniał, że Art Jones o nominację do Kongresu stara się od ponad 40 lat zarówno na terenie Illinois, jak i Wisconsin. W 2016 roku jego kandydatura została odrzucona ze względu na wadliwie zebrane głosy poparcia. W tym roku jednak jego prawnik zadbał o to, by wniosku nie dało się odrzucić. Dziennikarze przypominają, że dopuszczenie takiej persony w pobliże Kongresu byłoby katastrofą. Wyciągają z historii Jonesa momenty, w których zakładał nazistowski mundur i świętował urodziny Hitlera. Protestował też przeciwko lokalnemu muzeum Holokaustu i pojawiał się na licznych wiecach białych supremacjonistów.

GOP: W USA nie ma miejsca dla nazistów

„Gdyby uzyskał nominację, byłby to ogólnonarodowy powód do wstydu dla Republikanów” – komentował już w 1998 roku ówczesny przewodniczący miejscowych struktur Partii Republikańskiej Herb Schumann. Rzecznik stanowego przedstawicielstwa GOP poproszony przez media o komentarz do sprawy, wydał oświadczenie. „Zdecydowanie sprzeciwiamy się rasistowskim poglądom Jonesa i jego kandydaturze na jakiekolwiek publiczne stanowisko” – czytamy w komunikacie. „W Partii Republikańskiej w Illinois i w naszym kraju nie ma miejsca dla nazistów” – dodawał Schneider.