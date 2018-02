Dostali dziecinny portret pamięciowy. Mimo to odkryli tożsamość złodzieja

Jak podaje „Daily Mail”, 44-letni Hung Phuoc Nguyen był podejrzewany o podszywanie się za sprzedawcę i przywłaszczenie pieniędzy ze stanowiska w centrum handlowym w Lancaster. Na podstawie zeznań jednego ze świadków sporządzono portret pamięciowy. Funkcjonariusze policji otrzymali opis. Dowiedzieli się, że osoba, która ukradła pieniądze, to mężczyzna w wieku 30-40 lat, mający ok. 1,63 m wzrostu, drobnej budowy ciała, prawdopodobnie pochodzący z Ameryki Południowej lub Azji. Dodatkowo w opisie poszukiwanego znalazła się wzmianka o czarnych włosach zakrywających uszy, szerokich kościach policzkowych i spiczastym podbródku. Teoretycznie, to informacje wystarczające do sporządzenia porządnego portretu pamięciowego. W praktyce okazało się, że zamiast profesjonalnego rysownika, szkic wykonał świadek zdarzenia. I zrobił to w niezwykły sposób.

Bardzo prosty, wręcz kreskówkowy rysopis został zamieszczony w mediach przez policję w Lancaster. Funkcjonariusze mieli nadzieję, że lokalna społeczność pomoże znaleźć kryminalistę. Internauci początkowo myśleli, że rysunek to forma żartu, ale policja podtrzymywała, że robi to całkowicie na poważnie. – Podczas gdy szkic dostarczony przez świadka mógł wydawać się amatorski i kreskówkowy, to w połączeniu z opisem innych cech fizycznych, naprowadził jednego ze śledczych na trop podejrzanego – tłumaczyli przedstawiciele policji. Okazało się, że funkcjonariusze mają w swojej bazie zdjęcie podejrzanego. Pokazali go świadkowi, który stwierdził, że to tego mężczyznę widział na miejscu zdarzenia.

Według informacji portalu Lancasteronline.com, Nguyen wciąż jest poszukiwany. Policjanci udali się do domu podejrzanego, ale go tam nie znaleźli.

