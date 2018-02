„Kobieta idealna” będzie nową gwiazdą świata mody? Jest tylko jeden problem

Modelka plus size pokazała swoje zdjęcia sprzed i po retuszu

Modelka plus size, La'Tecia Thomas, pokazała na Instagramie swoje zdjęcia sprzed i po retuszu i zaapelowała do kobiet na całym świecie. „To, co widzisz w Internecie i mediach nie zawsze odpowiada prawdzie” – zaznacza kobieta.