Kobieta karmiąca piersią na okładce magazynu. Zdjęcie podzieliło internautów

Jak podaje „The Telegraph” okładka magazynu „Grihalakshmi”, który jest wydawany co dwa tygodnie w stanie Kerala na południu Indii, wywołała sporo kontrowersji. Zdjęcie promujące najnowszy numer przedstawia 27-letnią modelkę Gilu Joseph z niemowlęciem przy piersi. Przy fotografii znajduje się podpis „Matki mówią mieszkańcom Kerala – nie gapcie się! Chcemy karmić piersią”.

Internauci podzieleni

Okładka wywołała sporo kontrowersji w indyjskich mediach społecznościowych, jednak redaktorzy magazynu twierdzą, że dyskutowane zdjęcie ma zwrócić uwagę na to, że karmienie piersią w miejscach publicznych jest wciąż tematem tabu. Część internautów uważa, że fotografia wywołała potrzebną debatę. Inni komentujący twierdzą z kolei, że udział w sesji znanej modelki z dzieckiem, które nie jest jej, jest niczym innym jak „tanim szukaniem sensacji”.

„Co jest złego w karmieniu dziecka?”

Sama modelka twierdzi, że nawet nie zastanawiała się, gdy zaproponowano jej udział w sesji. – Problemem jest to, że karmienie piersią jest interpretowane seksualnie. A czy to nie jest piękna rzecz? Co złego może być w tym, że karmisz swoje dziecko? – pytała retorycznie Joseph. Dodała, że myślała o karmieniu piersią jako przywileju dla matek i chciała wesprzeć kampanię pokazującą, że w tym akcie nie ma niczego złego.

Kampania magazynu organizowana pod hasłem „swoboda w karmieniu piersią” jest częścią międzynarodowego dnia kobiet, obchodzonego również w Indiach.