Francja. Zapadła decyzja ws. pomnika Jana Pawła II

Merostwo zadecydowało o odstąpieniu monumentu za sumę 20 tys. euro. Pomnik zostanie przestawiony na teren prywatnego gimnazjum katolickiego Sacre-Couer, co oznacza jego przesunięcie o kilkadziesiąt metrów. Statua zmieni swoje położenie po 12 latach. Zgodnie z wyrokiem sądu, władze mają czas na przestawienie pomnika do 26 kwietnia.

Przypomnijmy, że o pomniku stało się głośno, kiedy w październiku minionego roku Rada Stanu, czyli najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji, podjęła decyzję o zdjęciu krzyża znajdującego się nad figurą papieża. Z oświadczenia wynikało, że z uwagi na fakt, iż „krzyż to znak religijny lub godło w rozumieniu art. 28 ustawy z 9 grudnia 1905 r., jego obecność w miejscu publicznym jest sprzeczna z prawem”. Autor pomnika oceniał, że jego zniszczenie nie przystoi krajowi z tak silną demokratyczną tradycją, jak Francja.

W sprawie monumentu interweniowała nawet ówczesna polska premier, Beata Szydło, która w imieniu rządu zapowiadała starania, by zapobiec „ocenzurowaniu pomnika”. – Chcemy go przenieść do Polski – zapowiadała szefowa rządu.