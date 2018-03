Najstarszy list w butelce odnaleziono w Australii. Co zawierał?

Tonya i Kim Illman natrafili na wiekową butelkę po ginie w trakcie spaceru. Początkowo pomyśleli, że to po prostu śmieć i chcieli ją wyrzucić. Po bliższym przyjrzeniu, butelka spodobała się im jednak na tyle, że postanowili ją zatrzymać i postawić na regale w domu. Po powrocie do domu kobieta odkryła, że wewnątrz szklanego przedmiotu znajduje się niewielki zwój papieru. Dokument został wydrukowany w Niemczech z datą 12 czerwca 1886 roku. Jego autentyczność potwierdziło Western Australian Museum.

Ross Anderson, kurator z muzeum, przekazał, że butelka po ginie została wyrzucona z pokładu niemieckiego statku Paula w 1886 roku w czasie, gdy jednostka przepływała po Oceanie Indyjskim w odległości około 950 km do wybrzeża Australii. Jak wyjaśnił, było to w czasie przeprowadzania przez Niemców trwającego łącznie 69 lat eksperymentu, w ramach którego załogi niemieckich jednostek wyrzucały do morza butelki z informacjami, by sprawdzić, w jakie miejsca zaniosą je prądy morskie. Każda z wiadomości zawierała koordynaty statku, datę wysłania oraz nazwę jednostki, z której została wypuszczona w świat.