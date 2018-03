Zamężna nauczycielka aresztowana za seks z 17-latkiem. Ich romans trwał pięć miesięcy

Stephanie Henry Pruett ma 28 lat i uczyła historii w Weaver High School. Prowadziła zajęcia dla uczniów pierwszych i drugich klas. W placówce zajmowała się również wykładami z biblioznawstwa. 8 marca kobieta została zatrzymana przez szeryfa w hrabstwie Calhoun po tym, gdy na policję wpłynęło doniesienie, że uprawiała seks z 17-letnim uczniem.

Romans od 2017 roku

Policja przesłuchała Pruett oraz chłopaka. Kobieta w trakcie zeznania przyznała się do swojego czynu i postawiono jej zarzuty. Okazało się, że pierwszy seksualny kontakt para miała w październiku 2017 roku. Mająca męża oraz dziecko pracownica szkoły średniej przebywa obecnie w więzieniu stanowym Calhoun, gdzie oczekuje na proces. Na razie nie ustalono wysokości jej kaucji. Za swoje czyny grozi jej do 20 lat pozbawienia wolności. Trafi ona również do rejestru przestępców seksualnych. – To smutne, że zamężna osoba, która zajmuje się edukacją skończyła w ten sposób. Nie rozumiem, dlaczego to zrobiła – powiedział Matthew Wade, szeryf w hrabstwie Calhoun.

Nauczycielka zamieszkuje w Jacksonville w stanie Alabama. Wcześniej była zatrudniona jako asystentka na Uniwersytecie Stanowym Jacksonville. Pracę w Weaver High School kobieta podjęła rok temu.