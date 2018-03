Chciała upodobnić się do Barbie, więc przeszła operację. Ta metamorfoza zaskakuje

Galeria:

Ophelia Vanity po operacjach plastycznych

Jak informuje „Daily Mail”, Ophelia Vanity ma 30 lat i mieszka w Los Angeles. Kobieta jest wielką fanką lalki Barbie. Z racji tego, że Vanity ma azjatyckie korzenie, postanowiła poddać się kosztownemu zabiegowi oczu, by jej rysy twarzy, podobnie jak u Barbie, stały się bardziej „zachodnie”.

Zabieg powiek

Vanity przeszła zabieg powiek, który kosztował ją ponad 12 tys. dolarów. Kobieta poddała się także zabiegowi korekcji nosa i wstrzykiwaniu botoksu, by w ten sposób jej twarz przypominała twarz lalki. Dzięki metamorfozie 30-latka stała się gwiazdą mediów społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 70 tys. osób.

Kolejne operacje

To nie koniec zmian w wyglądzie Vanity. Fanka Barbie planuje wszczepić sobie implanty piersi i pośladów, wybielić skórę a także usunąć od czterech do sześciu żeber, by w ten sposób jej sylwetka stała się podobna do talii lalki. – Są lalki i Barbie różnej wielkości, kolorze skóry czy pochodzeniu etnicznym, ale zawsze najbardziej pociągał mnie klasyczny wygląd Barbie – tłumaczy Vanity.

Dysmorfofobia

Kobieta przyznaje, że w szkole średniej zmagała się z anoreksją. – Z pewnością nie jestem już anorektyczką, ale nie sądzę, bym się w pełni wyleczyła, ponieważ zawsze będę miała niską samoocenę na temat mojego ciała – przyznaje. I dodaje, że cierpi na dysmorfofobię, czyli zaburzenie psychiczne, które przejawia się występowaniem lęku związanego z przekonaniem o nieestetycznej budowie ciała czy wyglądzie.