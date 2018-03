14 państw UE zdecydowało o wydaleniu rosyjskich dyplomatów

Ten lot trwał 17 godzin. Pasażer publikuje zdjęcia, by pokazać go...

Australijskie linie lotnicze Qantas przeszły do historii dzięki wykonaniu rekordowego, 17-godzinnego bezpośredniego lotu z Perth do Londynu. W internecie pojawiły się już zdjęcia pokazujące to wydarzenie "od wewnątrz".