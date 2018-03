Szef MSZ Rosji o wydalaniu dyplomatów: Nie można tolerować takiego chamstwa

Szef MSZ Rosji odniósł się do decyzji kilkunastu państw Unii Europejskiej oraz m.in. USA o masowym wydaleniu rosyjskich dyplomantów. Siergiej Ławrow zapowiedział, że jego kraj bez wątpienia odpowie na te działania, które nazwał „chamstwem” . Jego zdaniem część państw „wydala jednego, czy dwóch rosyjskich dyplomantów” , a „następnie po cichu przeprasza” . W opinii szefa rosyjskiej dyplomacji „jest to potwierdzenie, że już tylko kilka państw obecnego świata, obecnej Europy, pozostaje niezależnymi” ” – Wiemy, że jest to konsekwencją kolosalnej presji, szantażu, który stał się głównym instrumentem działań Waszyngtonu na arenie międzynarodowej – ocenił Ławrow.

W odpowiedzi na zatrucie byłego szpiega i jego córki rządu 25 krajów na całym świecie wyrzuciły ponad 100 rosyjskich dyplomatów.

Spośród państw Unii Europejskiej na wyrzucenie dyplomatów Moskwy zdecydowały się:

Chorwacja: 1 dyplomata Czechy: 3 dyplomatów Dania: 2 dyplomatów Estonia: 1 dyplomata – attaché wojskowy Finlandia: 1 dyplomata Francja: 4 dyplomatów Hiszpania: 2 dyplomatów Holandia: 2 dyplomatów Islandia: zawieszone stosunki dwustronne na wysokim szczeblu, bojkot mundialu przez islandzkich polityków Irlandia: 1 dyplomata

Litwa: 3 dyplomatów, sankcje przeciwko 21 osobom, zakaz wjazdu do kraju dla 23 kolejnych Łotwa: 1 dyplomata oraz 1 osoba prywatna prowadząca firmę w Rydze Niemcy: 4 dyplomatów Polska: 4 dyplomatów Rumunia: 1 dyplomata Szwecja: 1 dyplomata Węgry: 1 dyplomata odpowiedzialny za czynności wywiadowcze Wielka Brytania: 23 dyplomatów zidentyfikowanych jako niezgłoszeni oficerowie wywiadu Włochy: 2 dyplomatów z rosyjskiej ambasady w Rzymie

Spośród krajów nienależących do Unii Europejskiej:

Albania: 2 dyplomatów, „których działalność nie mieściła się w ich statusie dyplomatycznym”

Australia: 2 dyplomatów „za działania niezgodne z ich statusem, sprzeczne z Konwencją Wiedeńską”

Kanada: 4 dyplomatów podejrzewanych o bycie oficerami wywiadu oraz odrzucenie podań 3 rosyjskich kandydatów na dodatkową służbę dyplomatyczną w Kanadzie

Norwegia: 1 dyplomata

Ukraina: 13 dyplomatów

Stany Zjednoczone: 60 dyplomatów zidentyfikowanych jako rosyjscy agenci, zamknięcie konsulatu w Seattle

