Matka szpiega nie wie o zamachu. Jakie są rokowania Skripala i jego córki?

Wiktoria Skripal w rozmowie z BBC przekazała, że prognozy lekarze "nie są za dobre" dla jej wuja Siergieja Skripala. – Mam może 1 proc. nadziei. Cokolwiek zostało im podane, jest bardzo mała szansa, że przeżyją. Nawet jeśli im się uda, to będą inwalidami do końca życia – powiedziała.

Siostrzenica Siergieja Skripala wyjawiła też, że jego matka nie została poinformowana o zamachu na 66-letniego syna. Rodzina od trzech tygodni izoluje ją od wszelkich informacji na temat tego zdarzenia. – Priorytetem była ochrona naszej babci, aby o niczym się nie dowiedziała – podkreśliła Wiktoria Skripal.

Reakcja premier na otrucie Skripala

W pierwszej połowie marca premier Theresa May poinformowała, że Wielka Brytania wydali 23 rosyjskich dyplomatów, którzy zostali zidentyfikowani jako niezgłoszeni oficerowie wywiadu. Rosjanie dostali tydzień na opuszczenie Wielkiej Brytanii. Co więcej, May zapowiedziała, że żaden z brytyjskich ministrów i dygnitarzy nie pojedzie do Rosji na mistrzostwa świata w piłce nożnej, które rozpoczną się w czerwcu. Szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, że Wielka Brytania chciała lepszych stosunków z Rosją. – To tragiczne, że prezydent Putin zachował się w ten sposób – powiedziała.