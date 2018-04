Polak brutalnie pobity w Anglii. Uderzali go deską z gwoździami

Do zdarzenia doszło 15 kwietnia wieczorem w okolicy przystanku autobusowego na Hull Road. Polak, który padł ofiarą brutalnego ataku opowiedział o tym, co się stało. Poszkodowany miał rozmawiać z innym mężczyzną po polsku, aż w pewnym momencie podeszła do nich grupa nieznanych osób, które zaczęły m.in. rzucać butelkami w ich kierunku. Na tym jednak nie koniec. Kiedy mężczyźni zaczęli uciekać, napastnicy zdołali dogonić 20-latka. Polak był kopany i uderzany deską z gwoździami. Ranny miał czekać na pomoc 25 minut. Z obrażeniami twarzy trafił do szpitala, ale został już wypisany do domu.

–Mieszkam tutaj od 5 czy 6 lat i na początku nie miałem żadnych problemów – przyznał. – Kiedy lokalne gangi zdały sobie sprawę, że jestem Polakiem, zaczęły się problemy. Takie incydenty zdarzają się każdego dnia – dodał.

Według „Hull Daily Mail” sprawą zajęła się policja. Śledczy traktują zdarzenie jako napaść na tle rasowym i apelują do każdego, kto może mieć informacje na ten temat, by przekazywać szczegóły w celu ustalenia sprawców.

