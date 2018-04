Co jest nie tak z tą dziewczyną? Posłuchała głosów hejterów

Galeria:

Chessie King - modelka z Instagrama

Chessie King stworzyła nagranie we współpracy z brytyjską organizacja The Cybersmile Foundation. Ma ono na celu zwrócenie uwagi na kwestię nękania w sieci. Kobieta ma ponad 333 tysiące obserwujących na samym Instagramie. Wideo zostało udostępnione za pośrednictwem tzw. InstaStory i wedle regulaminu powinno zniknąć po 24 godzinach od publikacji, jednak jak podaje The Independent będzie ono tam stale wyświetlane przez najbliższy miesiąc. Nagranie obejrzeć można także na YouTube.

Historia zaczyna się od tego, jak King stoi w bieliźnie i mówi: „To moje ciało i zajęło mi to całe dwa lata, ale wreszcie jestem na tyle z niego dumna, że mogę się wam pokazać w bieliźnie”. Następnie pojawiają się zrzuty ekranu ukazujące obraźliwe komentarze, które otrzymała King, m.in. „jaka ona jest tłusta”, „jak się uśmiechasz to nie widać twoich ust”, „masz grube nogi”. W odpowiedzi na komentarze nagranie z King przerobione zostało w taki sposób, aby wziąć pod uwagę każdy komentarz. W efekcie na koniec zobaczyć możemy postać, która zupełnie nie przypomina człowieka.