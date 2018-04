Wpadka Amazona. Napis „Enjoy Cocaine” na koszulkach dla dzieci

Na pierwszy rzut oka koszulki, które można było kupić przez sklep internetowy Amazon wyglądały normalnie, ale wzrok przyciągał napis naniesiony charakterystyczną czcionką, znaną z butelek najpopularniejszego napoju na świecie. Problem w tym, że zamiast falistej linii pod tekstem pojawiła się... „linia z proszku” . Całość dopełnił napis: „Enjoy Cocaine” .

Kolekcja dla dzieci

Kolekcja wzbudziła kontrowersje głównie dlatego, że koszulki były dedykowane dla najmłodszych. Na charakterystyczny nadruk zwróciła uwagę jedna z internautek. „Wprawdzie szukałam podobnych koszulek, ale co to jest do ch...y?” – brzmiał komentarz.

Do sprawy odniósł się rzecznik Amazona, który poinformował, że t-shirty z napisem Enjoy Cocaine już wycofano ze sprzedaży. – Wszyscy sprzedawcy na rynku muszą przestrzegać naszych wytycznych, a ci, którzy tego nie zrobią, będą podlegać działaniom, w tym potencjalnemu usunięciu ich konta – wyjaśnił. Osoba, która oferowała kontrowersyjne koszulki prawdopodobnie straci swoje konto w sklepie internetowym.

