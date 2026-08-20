Czy polskie miasta są chronione przed rakietami? MON odpowiada po słowach generała

Zastępca szefa Agencji Uzbrojenia gen. bryg. dr inż. Michał Marciniak powiedział w programie „Dobry Wieczór Polsko” w Polsat News, że duże miasta w Polsce nie są objęte obroną przeciwrakietową. Jak wyjaśnił, wokół aglomeracji nie rozstawiono obecnie odpowiednich systemów. Generał zaznaczył jednak, że sytuacja może się zmienić po przejściu państwa do „fazy wojennej”. Wówczas miasta zapewne zostałyby objęte ochroną. O rozmieszczeniu systemów decydowałaby lista priorytetów i wskazanie obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa kraju.

Mariusz Błaszczak pyta o bezpieczeństwo Warszawy

Do wypowiedzi wojskowego odniósł się były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Przyznał, że słowa generała bardzo go zaskoczyły, i zażądał od MON wyjaśnień dotyczących ochrony stolicy.

Polityk stwierdził, że za rządów PiS uruchomiono obronę antyrakietową Warszawy. Jego zdaniem z wypowiedzi gen. Marciniaka wynika, że stolica nie jest obecnie chroniona, a władze muszą zdecydować, gdzie rozmieścić systemy obronne.

MON odpowiada: system nie opiera się na bateriach wokół każdego miasta

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewniło, że Siły Zbrojne RP mają różne zdolności pozwalające osłaniać przed zagrożeniami z powietrza wyznaczone obiekty, w tym aglomeracje miejskie. Działania są szczególnie intensywne we wschodniej i centralnej Polsce, a uczestniczą w nich także sojusznicy.

Resort podkreślił, że obrona powietrzna kraju jest systemem zintegrowanym. Nie zakłada stałego rozmieszczenia baterii rakietowych wokół każdego dużego miasta. Poszczególne elementy są wykorzystywane zależnie od aktualnej sytuacji, oceny zagrożenia i priorytetów obronnych państwa.

Czy systemy mogą zostać szybko przemieszczone?

Według MON wojsko może podnosić gotowość, aktywować odpowiednie środki oraz przemieszczać je w celu ochrony wskazanych rejonów i obiektów. Resort zastrzegł jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia dokładnego rozmieszczenia systemów, ich gotowości ani planów użycia.