Ten pies ma 17 lat, nie widzi i nie słyszy. Policja okrzyknęła go mianem bohatera

Funkcjonariusze australijskiej policji zostali poinformowani o zaginięciu 3-letniej dziewczynki o imieniu Aurora. Do zdarzenia doszło w miejscowości Warwick w stanie Queensland. W akcji poszukiwawczej, która była zakrojona na szeroką skalę, uczestniczyło ponad 100 osób. Jak podaje The Independent, podczas poszukiwań babcia dziewczynki Leisa Marie Bennett miała w pewnej chwili usłyszeć krzyk dziecka.

– Kiedy wbiegłam na pobliskie wzgórze, w kierunku, z którego dochodził głos, podbiegł do mni pies, który zaprowadził mnie prosto do Aurory – opowiadała. Okazało się, że 17-letni pies, mimo tego, że od wielu lat nie słyszy i jest niewidomy zaopiekował się dziewczynką przez ponad 15 godzin. – Max jest niezwykłym psem. Gdyby nie on, nie wiem, czy 3-latka by przeżyła. Pies dodawał jej otuchy przez cały ten czas, gdy dziewczynki szukała policja – tłumaczyła babcia. Za swoje bohaterskie zachowanie pies Max został mianowany przez komendanta policji w Queensland Craiga Berry'ego honorowym psem policyjnym.

