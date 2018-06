Jackson Odell znaleziony martwy. Miał 20 lat

Aktor i muzyk został znaleziony martwy w zamkniętym ośrodku trzeźwości w Kalifornii, w którym od jakiegoś czasu mieszkał. Jest to tymczasowe miejsce pobytu – między odwykiem a powrotem do funkcjonowania w społeczeństwie. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci, jednak media informują, że służby wykluczyły udział osób trzecich.

Jackson Odell wystąpił w serialach takich jak „Jessie”, „Współczesna rodzina”, „iCarly” czy „Prywatna praktyka”. Stworzył ponadto ścieżkę dźwiękową do dramatu „Forever My Girl”, który miał premierę na początku 2018 roku. O śmierci aktora poinformowała jego rodzina, zamieszczając oświadczenie na Twitterze.