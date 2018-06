Tragedia na pogrzebie. Zabiła go trumna z ciałem matki

Jak informuje „The Guardian”, do tragicznej sytuacji doszło podczas tradycyjnego pogrzebu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Kilka dni temu w dolinie Parinding odbywał się tradycyjny pochówek matki 40-latka. Trumna z ciałem kobiety była wnoszona przez grupę mężczyzn po bambusowej drabinie na specjalnie przygotowany podest.

Drabina nie wytrzymała

Jak widać na zamieszczonym w sieci nagraniu, bambusowa drabina nie wytrzymała obciążania i odsunęła się od podestu. Wówczas tragarze spadli na ziemię, a wraz z nimi trumna, która przygniotła jednego z mężczyzn. Okazało się, że był to syn zmarłej. 40-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych ran.

Julianto Sirait, komendant policji z Tana Toraja powiedział, że do tragedii doszło, ponieważ drabina nie została odpowiednio wzmocniona. Mimo to, rodzina zmarłego nie zdecydowała się na wniesienie oskarżenia. Pogrzeb mężczyzny już się odbył. Został on pochowany obok swojej matki.

„The Guardian” przypomina, że w tym rejonie Indonezji pogrzeby mają często niecodzienny przebieg. Uroczystości mogą trwać nawet przez kilka dni, przeradzając się w święto pełne muzyki, tańca i obrzędów kultycznych.