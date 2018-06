Izrael. Były minister oskarżony o szpiegowanie na rzecz Iranu

Segev, który w latach 90. był ministrem energii, ma za sobą burzliwą przeszłość. W 2005 roku mężczyzna trafił do więzienia na pięć lat za przemyt narkotyków i sfałszowanie paszportu dyplomatycznego. Stracił przysługujące mu w Izraelu prawo do wykonywania zawodu lekarza, ale nadal prowadził praktykę w Nigerii, do której przeprowadził się w 2007 roku po wyjściu z więzienia. W 2012 roku miał zostać zrekrutowany przez irański wywiad w czasie, gdy mieszkał w Nigerii.

W komunikacie opublikowanym przez Szin Bet poinformowano, że były minister został zatrzymany w maju po przylocie do Izraela. Podczas przesłuchania miało wyjść na jaw, że w 2012 roku Sagev kontaktował się z władzami Iranu za pośrednictwem ambasady w Nigerii, a także dwukrotnie odwiedzał Iran, by spotkać się z prowadzącymi go oficerami wywiadu. Szin Bet twierdzi ponadto, że były minister kontaktował się ze swoimi zleceniodawcami na terenie innych krajów i tam otrzymywał tajne wiadomości. Sagev miał przekazywać Irańczykom informacje na temat działania sektora energetycznego w Izraelu, instytucji politycznych i obiektów strategicznych.