Ponad 200 kg narkotyków i broni ukryto w... replikach Pucharu Świata

Przełomowy wyrok w Korei Płd. Zabijanie psów na mięso jest nielegalne

Sąd w Korei Południowej orzekł, że zabijanie psów na mięso jest nielegalne i wymierzył za to grzywnę. To przełomowa decyzja, o którą apelowali od lat obrońcy praw zwierząt i może utorować drogę do całkowitego zakazu jedzenia psów.