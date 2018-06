Książę William w Izraelu. Historyczna wizyta wnuka Elżbiety II

Jak podaje agencja Reutera, książę William przebywa na Bliskim Wschodzie od poniedziałku 25 czerwca. Jest to pierwsza oficjalna wizyta członka rodziny królewskiej w Izraelu i Palestynie. Tereny rządzone w przeszłości przez Wielką Brytanię są obecnie naznaczone głębokimi podziałami politycznymi i religijnymi. Rzecznik prasowy pretendenta do tronu stwierdził jednak, że program wizyty księcia, podobnie jak w przypadku innych pobytów zagranicznych członków rodziny królewskiej, nie będzie „polityczny”.

Grób prababki i młodzież

36-letni wnuk królowej Elżbiety II spotkał się już z syryjskimi uchodźcami i odwiedził Jordanię. Podczas swojego wyjazdu ma także obejrzeć miejsca kultu religijnego, oddać hołd ofiarom Holocaustu, poznać żydowską i arabską młodzież oraz przywódców izraelskich i palestyńskich. William odwiedzi m.in. kościół św. Marii Magdaleny na Górze Oliwnej, gdzie pochowana jest jego prababka, księżniczka Alice, która w czasie II wojny światowej ukrywała w Grecji rodzinę żydowską.

Reuters przypomina, że wizyta Williama ma miejsce po tym, jak Izrael obchodził 70. rocznicę niepodległości, a na granicy z Gazą dochodziło do licznych starć między ludnością cywilną i bojownikami a wojskiem izraelskim. – W pewnym sensie, w tym wymagającym czasie, jest to tym ważniejsze, że przyjaciele tego regionu pokazują swoje zainteresowanie i zaangażowanie i myślę, że to jest dokładnie to, co może zrobić książę William – powiedział Philip Hall, konsul generalny Wielkiej Brytanii w Jerozolimie.

We wtorek 26 czerwca wnuk Elżbiety II odwiedzi muzeum Holocaustu w Yad Vashem w towarzystwie głównego rabina Wielkiej Brytanii. Spotka się także z dwoma ocalałymi z Holocaustu, którym w dzieciństwie udzielono schronienia w Wielkiej Brytanii. Na ten dzień zaplanowano także spotkanie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Książę William spotka się również z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem oraz młodymi Żydami i Arabami. Obejrzy także produkty high-tech tworzone przez izraelskie start-upy.

