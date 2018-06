Trump i Putin spotkają się w Helsinkach

„W trakcie rozmów zostaną omówione: obecny stan i perspektywy dalszego rozwoju stosunków rosyjsko-amerykańskich, a także bieżące problemy międzynarodowe” – poinformował Kreml.

Informację o Finlandii jako miejscu spotkania przywódców Rosji i USA jako pierwsza podawał stacja Fox News. Ogłoszenie terminu spotkania poprzedziło spotkanie na Kremlu Jurija Uszakowa, doradcy Putina ds. polityki zagranicznej oraz Johna Boltona, doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego. Już wówczas padła deklaracja, że rozmowy przywódców dwóch mocarstw odbędą się w „trzecim kraju” , w dogodnym dla obu stron terminie. Jak wyjaśniano, potrzebnych jest kilka tygodni na zorganizowanie szczytu.

Trump: Lepiej rozmawiać

Zielone światło dla spotkania z prezydentem Rosji dał w połowie czerwca sam Donald Trump. – To tak samo, jak z Koreą Północną, czy z każdym innym państwem. Lepiej rozmawiać i próbować się porozumieć. Więc tak, spotkanie z Putinem jest możliwe – mówił Trump przed odlotem z Białego Domu na Florydę.

Trump po raz kolejny podkreślił, że dla świata lepiej by było, gdyby Rosja ponownie została zaproszona do udziały w szczytach grupy G8. W trakcie swojej wypowiedzi Trump zaatakował także byłego prezydent USA Baracka Obamę. – Prezydent Obama stracił Krym. To jego wina. Wszystko dlatego, że Putin nie szanował Obamy. Obama stracił Krym, bo Putin go nie szanował, nie szanował naszego kraju i nie szanował Ukrainy – mówił Trump.

Spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem

Przypomnijmy, że 12 czerwca w Singapurze odbyło się historyczne spotkanie Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem. Szczyt zakończył się podpisaniem dokumentu, w którym znalazły się zapewnienia o woli kontynuowania rozmów i przeprowadzenia denuklearyzacji. – Jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się dzisiaj osiągnąć. Sądzę, że nasze stosunki z Koreą Północną i całym Półwyspem Koreańskim zmienią się diametralnie. Obydwaj chcemy coś osiągnąć i będziemy nad tym pracować. Między nami powstała szczególna więź – podkreślił Trump po podpisaniu dokumentu.

