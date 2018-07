Trudna sytuacja w rejonie Elbrusu. Utknęło tam kilka tysięcy turystów

W rejonie Elbrusu w Kabardo-Bałkarii, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej wprowadzono stan wyjątkowy. W wyniku ulew gwałtownie wzrósł poziom wody w rzece Baksan, co doprowadziło do częściowego zniszczenia drogi prowadzącej do podnóża szczytu. Ruch na autostradzie A-158 całkowicie wstrzymano. Z doniesień rosyjskich mediów wynika, że w tym rejonie można znajdować się kilka tysięcy turystów. Osobom, które chcą się wydostać z zagrożonego obszaru służby zapewniają bezpieczny transport. Na miejsce wysłano kilka śmigłowców, które są w ciągłej gotowości.

Ambasada Polski w Moskwie reaguje

„W związku z podtopieniami w okolicach Elbrusu, w regionie Kabardo-Bałkarii, wyznaczono stan sytuacji nadzwyczajnej. Odradzamy wyjazdy w ten region oraz wycieczki w okolice Elbrusu” – napisano na Twitterze polskiej ambasady w Moskwie.

Elbrus to najwyższy szczyt Kaukazu o wysokości 5642 m n.p.m. Położony jest w zachodniej części głównego łańcucha Kaukazu, na terenie Kabardo-Bałkarii w Rosji niedaleko granicy z Gruzją. Jest najwyższym szczytem Rosji.

