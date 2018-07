Polski dyplomata pobity na pokładzie rosyjskiego samolotu

Dyrektor biura Rzecznika Prasowego MSZ Artur Lompart poinformował za pośrednictwem Twittera o nieprzyjemnym incydencie, do którego doszło na pokładzie samolotu należącego do rosyjskich linii lotniczych Aerofłot.

Z informacji przedstawiciela resortu spraw zagranicznych wynika, że 11 lipca w trakcie lotniczej podróży powrotnej z delegacji służbowej na odcinku Irkuck-Moskwa pobity został polski dyplomata. Artur Lompart podkreślił, że poszkodowanemu została udzielona natychmiastowa, niezbędna pomoc zarówno ze strony polskiego urzędu konsularnego w Moskwie, jak i centrali MSZ. Dyplomata przeszedł niezbędne badania lekarskie i powrócił do Polski.

Incydent został zgłoszony na policję. Sprawca napaści został już zatrzymany. Według świadków zdarzenia był on osobą niezrównoważoną psychicznie. W związku ze sprawą ambasada RP w Moskwie ma się zwrócić do władz rosyjskich z żądaniem wyjaśnień okoliczności incydentu oraz pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności. Imię i nazwisko dyplomaty z uwagi na dobro sprawy nie zostało podane do publicznej wiadomości.

