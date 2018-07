Ważna deklaracja Donalda Trumpa. „Nie ma nikogo, kto mógłby mnie pokonać”

Donald Trump uważa, że nie ma nikogo, kto mógłby go pokonać. W rozmowie z Piersem Morganem z „Daily Mail” stwierdził, że „wygląda na to, że wszyscy go chcą” . Tłumaczył, że nie ma obecnie w Partii Demokratycznej polityka, którego mógłby się obawiać w wyborach. – Znam ich wszystkich i nie widzę nikogo, kto mógłby mnie pokonać – stwierdził.

Pytany o spotkanie z królową Elżbietą II podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii przyznał, że jednym z tematów rozmowy był Brexit. – Powiedziała mi – i to jest prawda – że to bardzo skomplikowany problem i że nikt chyba nie miał pojęcia, jak bardzo będzie to trudne – zaznaczył. Prezydent USA dodał, że królowa jest „niesamowitą kobietą” . – Jest piękna, na zewnątrz i wewnątrz – dodał.

