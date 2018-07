Szalona moda w USA. Gdy ta piosenka leci w radiu, ludzie wysiadają z samochodów i tańczą

Któż z nas choć raz w życiu nie miał ochoty wyskoczyć z samochodu i zatańczyć do ulubionej piosenki na ulicy? Ok, być może nie każdy odczuwa taką potrzebę. Ludzie na zamieszczonych poniżej nagraniach z pewnością taką potrzebę jednak mieli. A może to opłaceni przez wytwórnię influencerzy, którzy mają wykreować trend, który ściągnie uwagę na nowy hit Drake'a? Właściwie, to nieistotne. Najważniejsze, że taniec robi wrażenie, a oglądający nie może powstrzymać uśmiechu.

Internetowe wyzwanie oznaczane hasztagiem #InMyFeelingsChallenge zapoczątkował komik Shiggy. Kiedy kolejne filmy naśladujące jego taniec trafiły do głównego wydania wiadomości CNN, Amerykanie po prostu oszaleli na punkcie nowej zabawy. Teraz nie wystarczy już tylko zatańczyć - ostatnim krzykiem mody w USA jest zrobić to podczas jazdy samochodem. Kiedy tylko „In My Feelings” leci w radiu, należy zatrzymać pojazd i dać porwać się muzyce. Jeszcze lepiej jest pojazdu wcale nie zatrzymywać, tylko tańczyć obok jadącego pojazdu. Jak nietrudno się domyślić, prędzej czy później musi się to skończyć tragicznie. Do tej pory jednak nacieszmy się świetnymi wykonaniami, które zebraliśmy poniżej.

