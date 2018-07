7-latce nie podobały się seksistowskie znaki. Mają zniknąć

7-letnia Zoe z Nowej Zelandii, podczas jednej z podróży do swoich dziadków zwróciła uwagę, że na znakach drogowych informujących o pracy monterów linii wysokiego napięcia jest słowo „linemen”, czyli określenie w rodzaju męskim. Właśnie to nie spodobało się dziewczynce, której zdaniem na znaku nie powinno się przesądzać o płci. 7-latka postanowiła interweniować w tej sprawie i napisała list do przedstawiciela agencji. W swojej korespondencji podkreśliła, że monterami mogą być również kobiety, dlatego słowo w rodzaju męskim jest według niej niesprawiedliwe. Cały list Zoe opublikowała na Twitterze jej mama.

Szybka reakcja

Fergus Gammie z Nowozelandzkiej Agencji Transportu odpisał dziewczynce i przyznał jej rację. Zapewnił, że napis na znakach zmieni się i będzie informował o „line crew”, czyli ekipach montujących. Gammie wskazał, ze zmiany mogą zająć trochę czasu, ale zachęcił 7-latkę by zrobiła zdjęcie z nowym znakiem, kiedy te zostaną już ustawione przy drogach. Na profilu agencji na Twitterze napisano, że „wspaniałe pomysły mogą pochodzić od każdej osoby”.