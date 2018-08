Gwałt na chrześcijańskim festiwalu w Wielkiej Brytanii

Festiwal zakończył się we wtorek 31 lipca. W środę około godziny piątej, gdy ostatni goście pakowali swoje rzeczy i przygotowywali się do opuszczenia terenu, policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści seksualnej, do której miało dojść pomiędzy 1:30 a 2 w nocy. Ofiarą jest 21-letnia kobieta, która znajduje się obecnie pod opieką wyspecjalizowanych oficerów policji.

„54-latek, który został aresztowany i usłyszał zarzut gwałtu, nie pochodził z hrabstwa Hempshire. Mężczyzna wyszedł z aresztu za kaucją, 29 sierpnia ma stawić się na kolejne przesłuchania” – poinformował rzecznik policji Hempshire. W oświadczeniu nie znalazły się informację o tym, czy do zdarzenia doszło pomiędzy gośćmi festiwalu, czy może organizatorami. Brytyjski „The Telegraph” prosił organizatorów festiwalu o komentarz, ale ich rzecznik stwierdził, że podawanie informacji na temat toczącego się śledztwa byłoby niewłaściwe.

W opublikowanym na stronie festiwalu komunikacie tygodniowe wydarzenie opisano jako „wartościowy czas w naszych życiach, sprawiający że może zajść w nas przemiana, którą możemy przenieść na nasze miejsca pracy, domy, społeczności i naród, w imię Jezusa Chrystusa”. W żaden sposób nie wspomniano o incydentach, które miały miejsce.