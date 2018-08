Potężne pole magnetyczne 20 lat świetlnych od Ziemi. To nowa planeta?

Według wiedzy naukowców, potężne pole magnetyczne o sile 200 razy większej niż na Jowiszu może być wytwarzane przez nieznaną dotąd egzoplanetę (planetę krążącą wokół innej gwiazdy niż Słońce). Nowo odkryte ciało niebieskie ma też większą masę niż największa planeta Układu Słonecznego i znajduje się całkiem „blisko” Ziemi, jak na kosmiczne standardy. Obiekt nazwany SIMP J01365663+0933473 leży się w odległości około 20 lat świetlnych od nas, czyli około 190 bilionów kilometrów stąd.

W odkryciu egzoiplanety pomógł radioteleskop Very Large Array. To on pozwolił oszacować, że masa nowej planety jest 12,7 raza większa od masy Jowisza. Temperatura na jej powierzchni może wynosić około 825 stopni Celsjusza. Ciekawym zjawiskiem są zorze występujące na biegunach SIMP J01365663+0933473. Naukowcy tłumaczą to wiatrami słonecznymi. Zaznaczają jednak, że do dokładnego poznania tego ciała niebieskiego potrzeba będzie jeszcze wielu badań.

Badacze nie są pewni m.in. tego, czy SIMP rzeczywiście jest planetą, czy może tzw. brązowym karłem. Wiadomo na pewno, że jest to pierwszy tak duży obiekt odkryty poza Układem Słonecznym dzięki detekcji radiowej.

