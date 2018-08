16 zabitych w wypadku na autostradzie. Autobus stoczył się w przepaść

O wypadku informuje m.in. „The New York Times”, który powołuje się na depeszę Associated Press. Autobus turystyczny przewrócił się na autostradzie, około 20 km na północ od stolicy Bułgarii, Sofii. Do zdarzenia doszło 25 sierpnia po godz. 17. Bułgarski minister zdrowia Kiril Ananiev na początku przekazał, że zginęło co najmniej 15 osób, a 27 zostało rannych. Z najnowszych doniesień wynika, że śmierć poniosło 16 pasażerów.

Policja potwierdziła, że ​​autobus przewożący turystów na weekendową wycieczkę do pobliskiego kurortu przewrócił się, a następnie spadł w około 20-metrową przepaść. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe. Karetki przewoziły poszkodowanych do szpitali w Sofii. Stan niektórych rannych określano jako krytyczny. Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości byli pasażerowie autobusu. Bułgarski rząd w związku z tragedią ogłosił, że najbliższy poniedziałek będzie dniem żałoby narodowej w kraju.

Droga, na której doszło do wypadku została zamknięta. Na razie niewiele wiadomo o okolicznościach wypadku, ale stacja telewizyjna BTV podaje, że przed stoczeniem się w przepaść autobus zderzył się z samochodem osobowym.