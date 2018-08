9-latek popełnił samobójstwo. Matka: Prześladowali go, bo był gejem

Ciało chłopca zostało znalezione w jego domu w czwartek 23 sierpnia. Leia Pierce powiedziała w rozmowie z KDVR-TV, że jej syn Jamel Myles ujawnił jej w lecie, że jest gejem. Matka chłopca podkreśliła, że chciał on iść do szkoły i powiedzieć to od razu swoim kolegom, ponieważ „były dumny z bycia gejem” . Pierce twierdzi, że jej syn nie spotkał się jednak w szkole ze zrozumieniem, a z prześladowaniem, dlatego targnął się na swoje życie.

W szkole podstawowej, do której uczęszczał 9-letni Jamel, zatrudniono dodatkowych psychologów i doradców kryzysowych. W piątek władze szkoły podstawowej wysłały list do wszystkich rodziców w związku ze śmiercią 9-letniego Jamela. „To niespodziewana strata dla całej społeczności. Naszym celem jest partnerstwo z rodzicem w celu dzielenia się wiadomościami o twoim dziecku. Nie krępuj się zapytać, aby dowiedzieć się, jak możesz sobie poradzić z trudnymi sytuacjami” – zachęcają władze szkoły. Szkoła ponadto planuje rozmowy z każdym uczniem, aby „zapewnić im bezpieczeństwo i możliwość wyrażenia emocji w związku z tym, co się stało” .