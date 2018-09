Łowcy aligatorów schwytali gada ważącego 340 kilogramów. Zobacz zdjęcia

– Kiedy zobaczyliśmy jego głowę, byliśmy bardziej przerażeni, niż szczęśliwi – przyznał jeden z mężczyzn w rozmowie z „My Panhandle”. Ogromna bestia schwytana i zabita została w hrabstwie Gulf na Florydzie, podczas wyprawy myśliwskiej dwóch znajomych – Brandona Barfielda i Brandona Cutchinsa.

Dwaj licencjonowani łowcy aligatorów przekazali w wywiadzie, że tego samego dnia wcześniej schwytali kilka mniejszych gadów, jednak postanowili pójść w jeszcze jedno miejsce, zanim udadzą się do domu. – Zdecydowaliśmy pójść w jeszcze jedno miejsce i od razu go tam zobaczyliśmy – mówią. Jak dodają, zabicie gada zajęło im około 30 minut. – Walczył bardzo dzielnie, ale w końcu udało nam się zaciągnąć na łódź – dodają.

Walka nie zakończyła się na zabiciu zwierzęcia. Później mężczyźni musieli wyciągnąć aligatora na brzeg. To zajęło im cztery godziny. Początkowo próbowali przyczepić do gada kamizelki ratunkowe, które by go uniosły, jednak w końcu skorzystali z pomocy holownika. – Zjemy mięso i prawdopodobnie wykorzystamy jego skórę – poinformowali łowcy.

