Rzucił w kolegę plasterkiem sera żółtego. 13-latek zmarł

USA. Strzelanina w Aberdeen. Ofiary śmiertelne, napastnik wciąż jest na wolności

Co najmniej trzy osoby zginęły w czwartek w wyniku „przerażającej strzelaniny” w centrum dystrybucyjnym w Aberdeen w stanie Maryland – poinformował lokalny urzędnik w rozmowie z agencją Associated Press. Władze apelują do mieszkańców o...