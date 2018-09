Wymowne zdjęcie Donalda Tuska na Instagramie. „Może ciasteczko?”

20 września przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej debatowali w Salzburgu nad przyszłością Wspólnoty. Jedną z najważniejszych omawianych kwestii były warunki Brexitu, do którego oficjalnie ma dojść już 30 marca 2019 roku. Politykom nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska. Propozycje przedstawione przez premier Wielkiej Brytanii zostały odrzucone przez unijnych przywódców.

Brytyjska prasa nie zostawiła suchej nitki na Theresie May. Dziennikarze piszą o porażce szefowej rządu oraz braku pomysłów na to, jak wyjść z impasu. Głos w sprawie nieudanych negocjacji zabrał również szef Rady Europejskiej. Donald Tusk postawił jednak na dość oryginalny sposób przekazania swojego stanowiska w tej sprawie. Zamiast typowego oświadczenia były premier Polski zamieścił na swoim profilu na Instagramie (a dokładniej na Instastories) fotografię z premier May, której podaje tacę ze słodyczami. „Może ciasteczko? Niestety, nie ma wiśni” – brzmi podpis pod fotografią.

Szef Rady Europejskiej nawiązał w ten sposób do popularnego powiedzenia zjeść ciastko i mieć ciastko. Tusk chciał w ten sposób podkreślić, że Brytyjczycy chcą wyjść z UE, ale jednocześnie zachować większość przywilejów, jakimi cieszą się państwa członkowskie. Do tego samego odnosi się popularne na Wyspach powiedzenie o wybieraniu wiśni.

