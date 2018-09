Trump wyśmiany na forum ONZ. Fox News manipuluje, ucinając nagranie

Prezydent Stanów Zjednoczonych znany jest ze swojego zamiłowania do wystąpień publicznych oraz z dość luźnego podejścia do faktów. Mimo częstych nieścisłości i wyraźnej przesady, rzadko jednak spotyka się z taką reakcją, jaka miała miejsce we wtorek 25 września. Donald Trump wygłaszał wówczas krótkie przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W momencie, gdy wyliczał sukcesy własnej prezydentury, posunął się chyba do zbyt daleko idących stwierdzeń.

– W mniej niż dwa lata moja administracja osiągnęła więcej, niż niemal jakakolwiek administracja w historii naszego kraju – rzucił w pewnym momencie Trump. – Ameryka... – próbował kontynuować, jednak przerwał zdanie i widząc zdziwienie lub rozbawienie na sali, dorzucił: „to bardzo prawdziwe”. Sam nie umiał powstrzymać przy tym uśmiechu, co ośmieliło kolejnych dyplomatów. Sekundy później na sali słychać było już wyraźne śmiechy. – Nie spodziewałem się takiej reakcji, ale to nic – mówił dalej Trump, wzbudzając tym razem już powszechną radość.

Amerykańskie media krytykujące Trumpa nie zostawiły na nim suchej nitki. „New York Times” wypomniał mu, że podczas kampanii używał argumentu „świat się z nas śmieje”. Potwierdzenie tych słów znaleziono jednak dopiero teraz. Zupełnie odmienna była reakcja sprzyjającej prezydentowi stacji Fox News. Na ich koncie na Twitterze wypowiedź Trumpa pojawiła się w skróconej wersji. Nie ma na niej fragmentu, w którym śmiano się z amerykańskiego przywódcy. O sytuacji informowała dopiero później, już z komentarzem samego głównego bohatera.