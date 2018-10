„Dancing Queen” podczas konwencji partii. Theresa May weszła na scenę w rytm piosenki

Z głośników słychać „Dancing Queen” zespołu ABBA. W rytm popularnej piosenki na scenę wychodzi Theresa May. Brytyjska premier wykonuje ruchy taneczne i macha w kierunku zgromadzonych na sali osób. Nie jest to fragment programu satyrycznego, a nagranie z konwencji Partii Konserwatywnej. Szefowa rządu najwyraźniej tryska dobrym humorem, chociaż jak podaje Reuters, może mieć powody do zaniepokojenia. Ugrupowanie przeżywa kryzys, a niektórzy członkowie partii podważają jej pozycję lidera.

Osłabione notowania

W środę 3 października Partia Konserwatywna kończy swoją kilkudniową konwencję. Z doniesień mediów wynika, że podczas przemówienia Theresa May ma odwoływać się do Brexitu. Brytyjska premier ma zapewnić polityków swojego ugrupowania, że zbliżający się „rozwód” z Unią Europejską, to szansa otwarcia się na nową przyszłość. – Mamy wszystko, czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces – brzmi fragment przemówienia Theresy May.

Pozycja brytyjskiej premier jako lidera Partii Konserwatywnej jest podważana od dłuższego czasu. Ostatnio ugrupowanie odrzuciło część postulatów z tzw. planu z Checquers, który zakłada dalszą współpracę między Wielką Brytanią a Unią Europejską po Brexicie. Część konserwatystów otwarcie mówi, że ich partia straciła „charakter”. Te wszystkie przesłanki mocno osłabiają notowania Theresy May. Na godzinę przed jej wystąpieniem konserwatysta James Duddridge wysłał list do Komitetu 1922, wzywając brytyjską polityk do dymisji.