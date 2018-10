Wpadli, gdy przewozili fragmenty zwłok w dziecięcym wózku. Mogli zabić nawet 20 kobiet

Do zatrzymania doszło w miniony czwartek na skutek śledztwa dotyczącego zaginięcia trzech kobiet i dwumiesięcznego dziecka. Jak poinformował prokurator ze stanu Meksyk Alejandro Gomez, w trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do zabicia 10 osób i w szczegółach opisał zbrodnie. Policjantom powiedział, że jego żona odpowiada za śmierć kolejnych dziesięciu osób.

Para mieszkała ze trójką swoich dzieci. W momencie zatrzymania Juan Carlos N. i Patricia N. szli z dziecięcym wózkiem. Funkcjonariusze spodziewali się więc, że pod chustką znajdą niemowlę. Ku swojemu przerażeniu zobaczyli jednak rozczłonkowane zwłoki. Podczas przeszukania zajmowanej przez parę posiadłości, policjanci znaleźli osiem plastikowych wiader wypełnionych szczątkami ludzkimi i cementem. Fragmenty zwłok, zapakowane w foliowe torby, odkryto też w zamrażarce. Wszystkie szczątki zostaną poddane badaniom genetycznym w celu ustalenia, kim były ofiary.

Polowali na samotne matki

Prokurator Gomez podkreślił, że śledczy zweryfikują, czy zeznania co do liczby ofiar są prawdziwe, czy to tylko „przechwałki psychopaty” . – Opisywał to w kompletnie naturalny sposób. Powiedziałbym nawet, że wydawał się dość zadowolony z tego, że to zrobił – komentował Gomez na antenie meksykańskiej stacji Formula. – Chciał, żeby ludzie zobaczyli jego zdjęcie, poznali jego imię. Oczywiście, sklasyfikowałbym tę osobę jako mordercę, seryjnego mordercę – zaznaczył prokurator.

Agencja Reutera informuje, że para oprócz zabójstw przyznała się do sprzedania dziecka jednej z ofiar. Mordercy wabili kobiety, z których wiele było samotnymi matkami, ofertami sprzedaży w atrakcyjnej cenie dziecięcych ubranek.

Sprawa zabójstw wywołała w Meksyku ogromne poruszenie. W niedzielę w Ecatepec protestowały setki osób. Demonstrujący, z których wielu przyniosło świece i białe kwiaty, domagali się od władz skutecznej walki z zabójstwami. W stanie Meksyk w minionym roku zamordowanych zostało 301 kobiet i dziewczynek. W całym Meksyku miało miejsce 28 702 morderstw.

