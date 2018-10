Francja zmaga się z powodzią. Co najmniej 13 ofiar śmiertelnych

Jak podaje „The Guardian”, szczególnie dramatyczna sytuacja ma miejsce w departamencie Aude w południowo-zachodniej części kraju. Intensywne opady deszczu doprowadziły do wylewania lokalnych rzek. Agencja Vigivues, zajmująca się monitorowaniem stanu zbiorników wodnych poinformowała, że w rzece Aude odnotowano poziom wody najwyższy od ponad 100 lat.

Sześć osób śmiertelnych

Zniszczenia dotyczą także miasta Carcassonne, które jest popularne wśród turystów. Tam, oraz w całym regionie, występująca z rzek woda zniszczyła nawierzchnię dróg do tego stopnia, że w niektórych miejscach nie są one przejezdne. W kilku miejscach doszło do uszkodzenia domów. W Cuxac jedna osoba trafiła z obrażeniami do szpitala po tym, jak zawalił się budynek mieszkalny.

Według najnowszych statystyk, co najmniej trzynaście osób zginęło w wyniku szalejącego żywiołu. Jeszcze w poniedziałek rano twierdzono, że ofiar śmiertelnych jest sześć. Później ta liczba stopniowo wzrastała. Służby przekazały, że we wsi Villardonnel utonęła kobieta. Cztery śmiertelne przypadki odnotowano w nocy w Villegaihenc. Szósta ofiara zginęła w tym samym regionie, ale nie podano szczegółów na temat okoliczności jej śmierci.