Kanye West i Kim Kardashian z wizytą u prezydenta Ugandy. Polityk zadał celebrytce nietypowe pytanie

Jak podaje magazyn „People”, Kim Kardashian i Kanye West wraz ze swoją 5-letnią córką North polecieli do Ugandy. W poniedziałek spotkali się z prezydentem kraju, Yowerim K Musevenim. Celebrytka ma swój telewizyjny program, o którym wiedzą Amerykanie, a także wielu użytkowników mediów społecznościowych w Europie. Okazuje się, że wieści o jej karierze nie dotarły do afrykańskiego państwa. Podczas spotkania Kardashian powiedziała prezydentowi, że chce wyjść wcześniej, ponieważ musi wracać do pracy. Wtedy Museveni zapytał celebrytkę, gdzie pracuje. Gwiazda telewizyjna odpowiedziała, że wraz z siostrami ma show telewizyjne, a wszyscy czekają na jej powrót.

Nowe imiona

Ważnym elementem spotkania była wymiana prezentów. West i Kardashian wręczyli prezydentowi parę białych sneakersów z autografami. Z kolei małżeństwo otrzymało książkę o Ugandzie, a także jeszcze jeden, nietypowy prezent. Museveni nadał raperowi i celebrytce nowe imiona w swoim ojczystym języku. I tak Kanye stał się Kanyesigye, co oznacza „Ufam”, a Kardashian nadano imię Kemigisha, co można tłumaczyć jako „ta, która ma błogosławieństwo od Boga” . Małżeństwo odwiedziło także ugandyjskie safari oraz złożyło wizytę w ośrodku dla uchodźców.

Przypomnijmy, Kanye West ma spotkać się w czwartek 11 października w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem – donosi „The New York Times”. Dziennikarze powołują się na dwa niezależne źródła, które potwierdziły, że Kanye West spotka się najpierw z Jaredem Kushnerem, a później zje lunch z Donaldem Trumpem. Kushner jest zięciem i starszym doradcą Trumpa.

41-letni raper, który w ubiegłym tygodniu ogłosił na Twitterze, że zmienia swoje imię na Ye, pod koniec występu w programie „Saturday Night Live” w zeszłym tygodniu mówił o tym, dlaczego popiera Donalda Trumpa. Raper w programie potwierdził raz jeszcze, że w 2020 roku będzie kandydować na prezydenta USA. Wezwał też do dialogu. – Wiele osób rozmawia ze mną i pyta mnie: „Jak możesz lubić Trumpa? On jest rasistą”. Cóż, gdybym był zaniepokojony rasizmem, dawno wyprowadziłbym się z Ameryki – stwierdził West, mając na głowie czapkę z napisem: „Make America Great Again”.

