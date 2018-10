Co miały na sobie ofiary w dniu gwałtu? Wystawa ubrań przełamująca stereotypy

Osoby, które doświadczyły gwałtu, czasami otrzymują trudne pytania dotyczące ich zachowania mogącego wpływać na postawę agresorów. Także pod tekstami publikowanymi w internecie pojawiają się sugestie, że ofiary prowokowały napastników. Dotyczą one szczególnie młodych kobiet, którym przypisuje się „zachęcanie” do gwałtu wyzywającym ubraniem w postaci krótkich spódniczek czy obcisłych bluzek. Ten stereotyp przełamują organizatorzy wystawy „What Were You Wearing?”, czyli „Co miałeś/miałaś na sobie?”.

Zmiana stylu ubierania coś zmienia?

Jak podaje „Huffington Post”, w projekt włączyło się 18 ofiar gwałtów, które udostępniły swoje ubrania. Są to części garderoby, które miały na sobie w dniu, gdy doświadczyły przemocy seksualnej. Odwiedzający wystawę mogą zobaczyć m.in. bikini, koszulkę nastolatka czy zwykłe jeansy w zestawieniu z T-shirtem. Kampania została stworzona w 2013 roku przez Jen Brockman, dyrektorkę ośrodka prewencji przemocy seksualnej. Najpierw wystawa była udostępniana w szkołach, później trafiała także do ośrodków kulturalnych. Ostatnio była dostępna dla odwiedzających w collegu w Geneseo w stanie Nowy Jork.

Brockman powiedziała w rozmowie z mediami, że głównym celem wystawy jest promowanie świadomości na temat przemocy seksualnej oraz walka z próbami obwiniania ofiar. – Odwiedzający mogą wejść do galerii i zobaczyć samych siebie nie tylko w ubraniach, ale także w historiach z nimi związanych – stwierdziła. Według niej w głowach odwiedzających mogą rodzić się skojarzenia, że „przecież noszą takie same ubrania” . – Organizując wystawę możemy obalić mit mówiacy, że nie będziemy skrzywdzeni, jeśli zmienimy styl ubierania – dodała.

