Kot przebył ponad 1100 km w poszukiwaniu swoich właścicieli

Noir zaginął w 2017 roku niedaleko miasta Montpellier na południu Francji, gdzie spędzał wakacje wraz ze swoimi właścicielami – hiszpańskim małżeństwem. Po ponad roku od zagięcia, kota znaleziono w Normandii, na północy Francji. Wszystko wskazuje na to, że zwierzę przebyło ponad 1100 kilometrów w poszukiwaniu swoich właścicieli. Niestety kot pomylił kierunki i zamiast do Hiszpanii dotarł nad kanał La Manche.

Kota znaleźli i przygarnęli przypadkowi Francuzi, którzy postanowili zabrać go do weterynarza. Szybko okazało się, że Noir ma chip z numerem identyfikacyjnym, do którego przypisani są jego właściciele. Hiszpańskie małżeństwo zostało powiadomione o tym, że zguba się odnalazła. Na Facebooku klinika weterynaryjna zamieściła zdjęcie pary z kotem oraz wpis, w którym opisuje jego historię.