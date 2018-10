Chłopak zdjął ubrania przy jej koleżankach. Zaatakowała go nożem

Jak podaje „The Sun”, 21-letnia Demi Harris mieszkała z 39-letnim partnerem Christopherem Pearsonem w angielskim Hucknall. W lutym para zorganizowała imprezę, podczas której goście, w tym koleżanki kobiety, korzystali z jacuzzi. Pearson chciał dołączyć do znajomych i zdjął przy nich ubrania. Harris, która w tym momencie przebywała w domu, zapytała go przez okno: „Czy naprawdę masz zamiar rozebrać się przy innych dziewczynach?” . – Nie waż się –dodała kobieta.

Zaatakował ją?

Scena zazdrości nie zrobiła wrażenia na Pearsonie. Gdy jego partnerka przyszła do jacuzzi, wciągnął ją do wody w ubraniu. Miał przy tym dać do zrozumienia znajomym, że uważa 21-latkę jako „nudną i krępującą”. Zdenerwowana Harris odcięła dopływ wody do jacuzzi, wyłączyła muzykę i poszła do domu. Partner pobiegł za nią. Kobieta twierdzi, że została zaatakowana przez 39-latka. Chciała uciec na górne piętro, ale Pearson złapał ją za kostkę, a później wepchnął do sypialni, gdzie upadła na szafkę nocną. Wtedy 21-latka sięgnęła do górnej szuflady i wyjęła nóż. Kilkukrotnie dźgnęła partnera.

Pearson został z ciężkimi obrażeniami przewieziony do szpitala.Tam zmarł w wyniku rozległych obrażeń. 23 października odbyła się rozprawa w sprawie Harris. Kobieta została oczyszczona z wcześniejszego zarzutu morderstwa. Zostanie jednak skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci. Wyrok w sprawie zapadnie 7 grudnia.

