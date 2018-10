Powstała katolicka wersja gry Pokemon GO. „Złap swoich świętych”

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się doniesienia o grze komputerowej, w której będzie można się wcielać w księdza. W ramach „Priest Simulator” gracz będzie się wcielał w rolę księdza, który opiekuje się wiejską parafią. Będzie mógł wybrać życie duchownego, który stawia sobie za cel troskę o dobro parafian, bądź takiego, któremu przede wszystkim zależy na pieniądzach, a wiernych traktuje jako skarbonki.

Produkcja polskiego studia Delirma to nie jedyna gra o charakterze religijnym, która trafi na rynek. W związku z organizowanymi w 2019 roku Światowymi Dniami Młodzieży Watykan wpadł na pomysł stworzenia specjalnej aplikacji mobilnej. Gra „Follow JC GO” jest wzorowana na popularnej aplikacji Pokemon GO. Zadaniem uczestników, będzie zebranie Drużyny Ewangelizatorów. Z gry usunięto jednak wszelkie elementy konfrontacji i walki z postaciami. Aby móc pozyskać świętych do swojej drużyny należy odpowiedzieć na kilka pytań. Aby awansować w rankingu, gracz musi karmić i modlić się ze swoimi podopiecznymi. Swoje statystyki można zwiększać za pośrednictwem wirtualnej waluty, którą zdobyć można na kilka sposobów: znajdując ją na mapie, oglądając reklamy albo wpłacając darowiznę na cele charytatywne.

Za aplikację odpowiadają pracownicy Fundación Ramón Pané.