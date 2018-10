Nastolatek klęczy, inni biją go i przykładają mu broń do głowy. „Całuj moją pier*** stopę”

Nagranie trwające minutę pokazuje, jak chłopiec klęczy na ziemi w otoczeniu nastolatków. Jeden z członków grupy, stoi nad nim bez koszulki i wykrzykuje do niego: „Pocałuj moją pier*** stopę!” . Słowa te powtarzają inni zgromadzeni. Później chłopak bez koszulki wskazuje na swoje krocze i zwraca się do klęczącego nastolatka, aby ten uprawiał z nim seks oralny. Następnie inny chłopak z grupy wyciąga broń i kieruje lufę wprost na głowę klęczącego nastolatka. Następnie ofiara zostaje zmuszona do wstania, po czym otrzymuje kilka ciosów pięścią w twarz. Podczas całego zajścia w tle słychać krzyczącą dziewczynę, która prosi oprawców, aby przestali.

W związku z nagraniem policja z miasta Independence zatrzymała 17-letniego Alexandra Schradera. Podano, że napastnik sam zgłosił się na policję. Zatrzymane zostały też dwie inne osoby. Policja po raz pierwszy odniosła się do incydentu w niedzielę 21 października, kiedy nagranie trafiło do sieci.

